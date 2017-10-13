В псковской библиотеке состоится встреча с членом «Изборского клуба» Александром Нотиным

18:03, 17 октября 2017, ПАИ

21 октября в 11:00 в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева в Пскове состоится творческая встреча с Александром Нотиным. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, общественный деятель, историк, постоянный член «Изборского клуба» презентует свои новые книги и познавательный журнал для юношества «Вверх».

В ходе встречи состоится благотворительная акция дарения книг и журналов для библиотек города Пскова, пройдет обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества. Мероприятие будет проводиться в формате открытой лекции, вход свободный.

Напомним, Александр Нотин родился в Москве в 1953 году. Выпускник МГИМО, арабист, кандидат исторических наук. В 1976-80 годах работал журналистом-международником в Чехословакии, в 80-90 годы ХХ века работал на дипломатической службе в странах ближнего Востока по линии Академии наук СССР и Министерства иностранных дел. В 2006 году основал культурно-просветительское сообщество на православной основе «Переправа». Задача движения - способствовать духовному оздоровлению современного российского общества. «Переправа» издает три журнала духовно-светской направленности, поддерживает большой одноименный Интернет-портал, ориентированный на молодежную аудиторию, издает книги и другую медиа-продукцию, поддерживает связи с родственными православными общинами в России и за рубежом.

Изборский клуб экспертов создан в сентябре 2012 года в поселке Изборск Псковской области. Инициаторами клуба выступили известные политики, мыслители и общественные деятели государственно-патриотической направленности, в том числе и Александр Нотин. Председателем клуба является писатель, публицист и общественный деятель Александр Проханов.