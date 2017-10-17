Псковские кадеты присоединились к всероссийской акции

18:09, 17 октября 2017, ПАИ

17 октября воспитанники Псковского кадетского корпуса в рамках всероссийской акции «День в музее для российских кадет», которая проходит при непосредственной поддержке Министерства культуры РФ, и посетили музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для 48 воспитанников кадетского корпуса сотрудники музея устроили экскурсию по Изборской крепости, которая прошла в форме популярного у современной молодежи квеста. Кадетам предстояло в игровой форме познакомиться с многовековой историей крепости, раскрыть её героические страницы.

Как отметил начальник кадетского корпуса, гвардии подполковник Дмитрий Зубов, ребята прошли эти задания с большим интересом, быстро и без особых затруднений.

Кроме того, кадеты познакомились и с тематическими выставками, организованными в настоящих купеческих домах. В них восстановлен быт старых времен, оборудованы экспозиции с археологическими находками, представлены ремесла, которыми занимались жители Изборска в разные века. Сотрудники музея интересно рассказали ребятам про прежних хозяев купеческих усадеб - Анисимовых и Шведовых, кем они были и чем занимались.

Закончился экскурсионный день в блинной, где кадеты отведали горячих изборских блинов с вареньем и чаем.

Напомним, до революции 1917 года Псковский кадетский корпус как начальное военно-учебное заведение российской императорской армии располагался в здании бывших губернских присутственных мест, которое сейчас занимает Администрация Псковской области. В 2016 году его заново открыли на базе 19-й школы города Пскова.