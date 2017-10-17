Суд вынес приговор двум псковским подросткам, обвинявшимся в угонах и краже

16:23, 17 октября 2017, ПАИ

Псковский городского суд вынес приговор двум 17-летним подросткам, которые были признаны виновными в совершении двух покушений (часть 3 статьи 30 - пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ) и двух оконченных угонов (пункт «а» части 2 статьи 166 УК РФ), краже (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ). Кроме того, одному из них молодых людей инкриминировано совершение угона единолично (часть 1 статьи 166 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Установлено, что 19 августа 2016 года двое несовершеннолетних, сбежав из учреждения социального обслуживания, угнали со двора дома по улице Стахановской в Пскове легковой автомобиль, однако уже через считанные метры, не справившись с управлением, врезались в дерево. Подростки покинули место происшествия без машины.

22 августа 2016 года младший из подельников вновь совершил угон легковой автомашины со двора дома по улице Бастионной в Пскове, но его задержал экипаж патрульной автомашины в Гдовском районе.

Кроме того, в ходе предварительного расследования собраны доказательства причастности несовершеннолетних к совершению еще трех угонов легковых автомобилей в Пскове и Островском районе, краже аккумуляторной батареи из одного транспортного средства.

На период расследования следователи добились изоляции от общества одного из подростков, чья роль была более активна. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе, второй молодой человек находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В итоге суд назначил одному из подростков наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а его подельнику – 1 год 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.