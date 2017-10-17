Сенатор посетила мастерские псковской колонии, где осужденные шили костюмы для «Матильды»

18:24, 17 октября 2017, ПАИ

Член Совета Федерации Елена Бибикова посетила производственные площадки в ИК-4 в деревне Серёдка Псковского района, где трудятся заключенные. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора, она побывала в цехах деревообработки, в швейных мастерских, где осужденные, в частности, изготавливали костюмы для фильма «Матильда». Также сенатор осмотрела столовую и пообщалась с членами общественного совета при УФСИН по Псковской области.

В ходе встречи с начальником областного УФСИН Юрием Лымарем в исправительной колонии Елена Бибикова обсудила проблемы трудоустройства заключенных, имеющих несовершеннолетних детей, в учреждениях пенитенциарной системы Псковской области. Юрий Лымарь выразил благодарность Совету Федерации за внимание к острой для учреждений исполнения наказания проблемы. По его словам, часто общественные организации, представители власти интересуются соблюдением прав заключенных, а проблема пострадавших от их преступных действий остается в стороне.

Елена Бибикова поинтересовалась, все ли заключенные, имеющие несовершеннолетних детей, в особенности, единственные кормильцы, чьи дети находятся в соцучреждениях, имеют возможность работать. По словам сенатора, этот вопрос особенно актуален в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы».

Как сообщил сенатору начальник регионального УФСИН, в первую очередь, трудоустраивают тех заключенных, у которых есть судебные иски на возмещение материального ущерба, кто обязан платить алименты несовершеннолетним детям. Однако, в учреждениях службы исполнения наказаний не существует обязательного учета заключенных с несовершеннолетними детьми, в личных делах этот факт не отражается.

Юрий Лымарь пояснил, что в настоящее время заключенные обязаны работать, однако реализовать это на деле мешает ряд препятствий. Прежде всего, у осужденных нет стимула трудиться. «И те, кто работает, и те, кто отлынивает – живут в одинаковых условиях. Только работающие заключенные платят за свое содержание из своей зарплаты, а за тунеядцев платит государство», - отметил он. Ежемесячная зарплата заключенных равняется МРОТ - 7 тыс. 800 рублей, после вычета всех налогов, платы за содержание на счету у осужденного остается не более 2 тыс. рублей.

Юрий Лымарь предложил законодательно разработать стимулы для того, чтобы работать было выгодно. Пока единственным мотивом для заключенных трудиться в колониях является условно-досрочное освобождение. Кроме того, учреждения пенитенциарной системы облагаются теми же налогами, что и коммерческие предприятия. Налоговое бремя не позволяет ни развивать производство, ни увеличивать зарплату, ни совершенствовать устаревшую материально-техническую базу, пояснил начальник областного УФСИН.

Еще одна проблема, по его словам, - это отсутствие госзаказов и интереса бизнеса организовывать свои производства в колониях. Хотя, добавил Юрий Лымарь, выгоды для предпринимателей очевидны: наличие производственных площадок, рабочей силы, коммуникаций и инфраструктуры.

Член Совета Федерации выразила готовность оказать содействие в организации совместных встреч с предпринимателями, с региональной Торгово-промышленной палатой, а также на законодательном уровне способствовать решению проблемы трудоустройства осужденных, имеющих малолетних детей и, прежде всего, введению обязательного учета таких заключенных в учреждениях ФСИН.