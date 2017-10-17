Пандусы на средства немецких партнёров установили в Пскове

18:27, 17 октября 2017, ПАИ

17 октября в Пскове находится немецкая делегация из города-побратима Нойс (Германия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава Пскова Иван Цецерский вместе с немецкими партнерами проконтролировал установку пандусов в школе №9 имени А.С. Пушкина и МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга». Деньги на оборудование входных групп Пскову подарили партнеры из Германии.

Выбор учреждений не случаен: муниципальная школа №9 им. А.С. Пушкина активно работает по методике инклюзивного образования, в процесс обучения в учреждении включены дети с ограниченными возможностями здоровья. В МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга» проводятся различные встречи, в том числе с участием инвалидов-колясочников.

Иван Цецерский вместе с немецкими партнёрами и депутатом Псковского областного Собрания, представителем «Всероссийского общества инвалидов» Мариной Борисенковой убедились в том, что в настоящее время входная группа в здании школы № 9 переоборудована: смонтирован пандус с навесом, на ступеньках крыльца по периметру уложены тактильные элементы, на входе в школу установлены новые широкие двери.

Иван Цецерский высказал подрядчику ряд замечаний: необходимо окрасить столбики около входа в школу в более яркий цвет, чтобы детей с ослабленным зрением могли безопасно передвигаться. Кроме того, доработать порожек пандуса, что позволит детям с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться на инвалидных креслах. Подрядчик обязался устранить все замечания в кратчайшие сроки, до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

После осмотра новой входной группы директор школы провела экскурсию по учреждению, показала специальную сенсорную комнату и зал с тренажерами, которые направлены на работу с детьми с ограниченными возможностями. Гости пообщались с ребятами, у которых в это время проходили занятия по физкультуре.

Глава города Иван Цецерский отметил, что внедрение доступной среды в школах - очень важный аспект, дети с ограниченными возможностями должны получать образовательные услуги наравне с другими ребятами без ограничений, иметь возможность общаться и развиваться бок о бок со сверстниками.

Ученики и руководство школы №9 поблагодарили руководство города и немецких партнеров за помощь.

В здании муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» (ЦСМ) в данный момент идут активные работы по установке подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект согласован с представителями общественных организаций инвалидов в Пскове. По словам директора ЦСМ Валерия Тюменцева работы планируют завершить до конца октября.

Немецкая делегация из Нойса осталась удовлетворена работой на объектах. Руководитель пожарной охраны города Нойса, уполномоченный от города Нойса по совместным социальным проектам в Пскове, руководитель делегации Йоахим Эльблингер и уполномоченный от города Нойса по совместным социальным проектам в Пскове, председатель Общества содействия развитию связей между породненными городами Нойс и Псков, работник пожарной службы города Нойса Бернхард Штёкер поблагодарили Ивана Цецерского за сотрудничество, отметив, что результаты совместной работы двух городов служат ярким примером для всех муниципалитетов мира. В свою очередь Иван Цецерский выразил слова признательности немецким партнерам за помощь в формировании доступной среды для маломобильных групп населения на территории Пскова.

Отметим, строительство таких объектов стало возможным благодаря выделению денежных средств в рамках программы побратимских городов «Социальная помощь Нойса (Германия) Пскову». Кроме того, было закуплено медицинское оборудование для Псковской областной детской клинической больницы, оказана материальная помощь Псковскому детскому дому и десяти детским садам.

Добавим, история взаимоотношений между немецким городом Нойсом и российским городом Псковом началась в 1989 году. 2 ноября 1989 года был подписан «Договор о сотрудничестве и развитии дружеских связей между городами Псков и Нойс». С начала установления официальных связей между городами систематически осуществляются программы по обмену делегациями спортсменов, студентов, школьников, медицинских работников, художественных коллективов, артистов. В центре многих акций и мероприятий оказались вопросы гуманитарной помощи со стороны населения города Нойса жителям Пскова. В 1990 году был создан «Псковский круг» в Нойсе. Члены этого клуба активно помогают школе-интернату города Пскова, малоимущим.