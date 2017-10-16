Муниципалитеты попросят врио губернатора поддержать конкурс «Лучшее поселение Псковской области»

18:14, 17 октября 2017, ПАИ

Члены регионального отделения ООО «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС) направят врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову обращение с просьбой поддержать проведение конкурса «Лучшее поселение Псковской области» в ближайшие годы. Такое решение они приняли на выборной конференции в Пскове 17 октября, в которой приняли участие 48 делегатов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Заместитель начальника отдела местного самоуправления Управления внутренней политики администрации области Антонина Гребенюк озвучила результаты конкурса «Лучшее поселение Псковской области», который проводила администрация региона совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» в этом году. В конкурсе принимали участие 57 поселений. В номинации «Экономика» лучшим городским поселением признан Остров, в номинации «Красота, комфорт, порядок» - Себеж, «Самое здоровое поселение» - Пустошка, в номинации «Территория культуры» победил Порхов. В каждой категории также определены победители среди больших и малых сельских поселений.

Также в ходе конференции председатель регионального отделения ООО «ВСМС», глава Пскова Иван Цецерский призвал участников активно включиться в обсуждение программы «Формирование комфортной городской среды». В реализации проекта в части благоустройства дворовых и общественных территорий участвуют 26 муниципальных образования области, в части благоустройства парков 5 муниципальных образований. Объем средств на реализацию проекта в Псковской области в текущем году составляет около 150 млн рублей.

Об итогах единого дня голосования «Осень 2017 года» на территории Псковской области и перспективных задачах по подготовке к единому дню голосования в марте 2018 года рассказал председатель Избирательной комиссии региона Николай Цветков. Он отметил, что впервые на территории области была применена технология быстрого ввода данных с применением QR-кодов. В марте 2018 года эта технология планируется применяться повсеместно. Кроме того, будут оснащены видеонаблюдением 638 участковых избирательных комиссий, проведено уточнение списков избирателей.

Участники конференции также избрали делегатов и приглашенных участников на VI съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», проводимый 8 ноября в Москве.