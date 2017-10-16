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Экономика

Накрытое грязной тканью мясо задержано на границе в Себежском районе

16 октября в Себежском районе запрещено движение автомобиля «Фольксваген транспортер», в котором гражданин Белоруссии перевозил мясо с нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В транспортном средстве были обнаружены две туши говядины, разделенные на передние и задние части, тёмно-красного цвета. Мясо было уложено навалом, переложено картоном и накрыто загрязненной тканью. Также в автомобиле находились говяжьи субпродукты (печень, легкое, селезенка, почки), хвосты, уложенные в пластиковый ящик. Говяжьи головы, частично со шкурой, без упаковки, лежали на картоне и были накрыты загрязненной тканью.

Выявлено, что транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила + 20,2 градуса. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствовали. Перевозка мясосырья осуществлялась с посторонними предметами (загрязненная ткань, картон).

Владельцем товара оказался житель деревни Капустино Себежского района. По его словам, мясо весом около 250 килограммов он  перевозил в Себеж для личных нужд.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.

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