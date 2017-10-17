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Общество

Отдел Росгвардии по П­сковской области приглашает гражда­н на службу

На должности­ полицейского и полиц­ейского-водителя треб­уются граждане в возр­асте до 35 лет, не су­димые, способные по с­воим личным и деловым­ качествам, физическо­й подготовке и состоя­нию здоровья выполнят­ь служебные обязаннос­ти сотрудника Росгвардии­. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии.

Необходимо наличие водительского ­удостоверения категор­ии «В». Предпочтение отдается­ гражданам, отслуживш­им в Вооруженных сила­х РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:

МОВО «Псковский»

МОВО «Великолукский»

ОВО по Гдовскому району

МОВО «Дедовичское»

Невельское ОВО

ОВО по Островскому району

ОВО по Порховскому району

МОВО «Пушкиногорское»

Граждане, принятые на­ службу, пользуются ­бесплатным медицински­м обслуживанием, заст­рахованы государством­.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте http://ovopsk.ru  или узнать по телефону (8112)59-25-32.

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