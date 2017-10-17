Комитет по земельным ресурсам Псковской гордумы рассмотрел актуальные вопросы

20:11, 17 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 17 октября, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на заседании было рассмотрено около 30 вопросов в рамках подготовки к 2-й сессии.

Члены комитета отправили на доработку изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные Решением Псковской городской Думы от 05.12.2013 № 795. Администрация города предлагала дополнить статью 8 Правил землепользования пунктом о том, что раздел, перераспределение или выдел земельных участков с разрешенным использованием «индивидуальное жилищное строительство» осуществляется, если площадь каждого образуемого земельного участка составляет не менее 400 кв м и к каждому образуемому участку обеспечен доступ от земли общего пользования.

В настоящее время минимальная площадь для индивидуального жилищного строительства в Пскове составляет 600 кв м, максимальная может достигать 1500 кв м. По словам представителей администрации города, необходимость изменения минимальной нормы в сторону уменьшения назрела уже давно, и этот вопрос уже обсуждался депутатами прошлого созыва, так как в органы местного самоуправления обращаются горожане с просьбами предоставления земельных участков под ИЖС менее 600 кв м. Но члены комитета в ходе дискуссии не исключили возможности точечной застройки в результате согласования этого вопроса, и по предложению депутата Константина Болотина решили изменения не одобрять.

В ходе работы депутаты рассмотрели условия приватизации муниципального имущества, планируемого к приватизации в четвертом квартале 2017 года. В перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе, был включен дом № 12 и земельный участок под ним по ул. Некрасова с разрешенным использованием под административное здание, с обременением под шахматный клуб по решению гордумы. Этот дом признан аварийным, расселен полностью и нуждается в серьезной реконструкции. Депутатов смутила низкая цена продажи - немногим более миллиона рублей.

По словам председателя КУМИ администрации города Ларисы Морозовой, оценщик в стоимость заложил и необходимые затраты на предстоящий ремонт здания.

Депутат Олег Брячак предложил не продавать этот дом и оставить в муниципальной собственности, заложив на его ремонт средства в бюджет. Депутат Дмитрий Барабанов предложил пересмотреть оценку данного здания. В итоге члены комитета проголосовали за переоценку этого здания и земли под ней, обращая внимание на то, что она находится в самом центре города. Данный вопрос отправлен на доработку и не будет внесен в повестку октябрьской сессии ПГД.

Большинство проектов решений касались предоставления муниципальным бюджетным учреждениям в безвозмездное пользование или в аренду муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Так, челны комитета согласовали «Лицею экономики и основ предпринимательства № 10» предоставление в безвозмездное пользование «Детскому оздоровительно-образовательному спортивному центру «Юность» муниципального имущества, также аналогично «Средней общеобразовательной школе № 16 имени Героя России Алексея Воробьева» - для «Детско-юношеской спортивной школы» Лидер». Также согласованы разрешения на предоставление муниципального имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения Дому офицеров, Городскому культурному центру, Ассоциации садоводов Псковской области и другим организациям.

После бурных прений члены комитета одобрили совершение крупных сделок муниципальным предприятиям «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» и «Управлению капитального строительства». СЗЦСМ запрашивал разрешения для участия в аукционе по размещению сити-форматов, в том числе социальной рекламы. А УКС просил одобрить заключение договоров по долевому строительству квартир в доме № 5 по Зональному шоссе. Поскольку коробка дома уже построена, депутаты согласовали этот вопрос. Депутат Денис Иванов попросил предоставить для ознакомления смету строительства дома.

На заседании комитета были внесены изменения в отдельные муниципальные правовые акты Псковской городской Думы в части состава различных общественных и межведомственных комиссий в связи с началом работы Псковской городской Думы шестого созыва.

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной 2-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в конце октября, и будут приняты, если депутаты проголосуют «за».