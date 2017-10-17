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Общество

Немец укрыл от псковских таможенников конфеты, чай, 7 бутылок вина и лекарства

Гражданин Германии пытался контрабандой провезти в Псковскую область через латвийско-российскую границу продукты, вино и лекарства, не декларируя при этом товар. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, при пересечении границы данный гражданин не стал ни устно, ни письменно декларировать перевозимый груз.

Но при досмотре микроавтобуса, в котором он ехал, сотрудники таможни нашли 7 бутылок вина, столько же коробок конфет, а также несколько упаковок чая и коробок с медикаментами. Все это обнаружилось под обшивкой внутренней стенки автомобиля. Мужчина признался, что надеялся, что таможенники не смогут отыскать спрятанный им товар.

Весь незадекларированный груз был изъят, а его владельцу теперь грозит административное наказание.

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