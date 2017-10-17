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Общество

Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»

Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках всероссийской акции «Живи, лес!», сообщили в Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды во вторник, 17 октября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, участники акции провели уход за лесными культурами на общей площади более 8 га и очистили более 45 га лесных площадей от мусора.

Кроме того, в рамках акции на автобусных остановках и досках объявлений, в школах, магазинах, почтовых отделениях, библиотеках, медицинских пунктах и администрациях волостей были развешаны листовки, пропагандирующие бережное отношение к лесному богатству. В учебных заведениях региона состоялись эколого-просветительские лекции и занятия.

Всего в акции «Живи, лес!» приняли участие более 430 работников лесного хозяйства и граждан, неравнодушных к вопросам сохранения лесов и окружающей среды.

Акция «Живи, лес!» - всероссийское общественное мероприятие, цель которого - привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Инициатор его проведения – Федеральное агентство лесного хозяйства России.

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