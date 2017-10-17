100 семей Псковской области получат продуктовые наборы в рамках акции «Красного Креста»

20:37, 17 октября 2017, ПАИ

В Псковском Красном Кресте началась раздача наборов продуктов питания малоимущим семьям, подопечным программы «Социальная защита детей», в рамках акции, приуроченной Всемирному Дню продовольствия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, акция будет проходить с 16 октября 2017 года по 19 октября 2017 года. В рамках празднования Всемирного дня продовольствия помощь продуктами питания получат 100 семей, проживающих в Пскове.

Каждый набор включает в себя 5 пакетов по 0,5 кг гречки, макарон, риса, овсянки, гороха и бутылку растительного масла. Это стало возможным благодаря развивающемуся сотрудничеству с Фондом продовольствия «Русь», который уже несколько лет является надежным партнером Псковского Красного Креста и продолжает бесплатно передавать продукты малоимущим жителям Псковской области.

Только с начала года малоимущие семьи, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды получили свыше 15,0 тонн различных продуктов питания и сухих завтраков на сумму 2,4 млн. рублей. Число получателей за этот год стало почти 21,0 тыс. жителей Псковской области.

Сегодня, в день Всемирного дня продовольствия Псковский Красный Крест объявляет о старте нового благотворительного долгосрочного проекта «Псковские продукты – нуждающимся псковичам!» и приглашает участником производства продуктов питания в регионе присоединиться к этому проекту и стать его партнером. В рамках этого особенного проекта Псковский Красный Крест планирует осуществлять сбор продовольственной продукции (стоков) в качестве благотворительного пожертвования для последующей передачи псковичам, оказавшимся в бедственном положении.

Проект позволит решить проблему питания и поддержать многих социально незащищенных псковичей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: это дети из малообеспеченных семей и малоимущие пожилые люди, инвалиды и другие категории нуждающихся жителей Псковской области. В свою очередь передача продукции для благотворительных целей даст возможность компаниям-участникам проекта снизить уровень утилизации продукции и таким образом обеспечить благоприятный экологический эффект в регионе. Важно заметить, что Проект направлен на то, чтобы спасти пригодные к употреблению продукты и раздать их бесплатно тем, кто в них нуждается.