В Опочке подвели итоги работы полиции

21:36, 17 октября 2017, ПАИ

В МО МВД России «Опочецкий» прошло оперативное совещание с участием начальника Управления генерал-майора полиции Юрия Инстранкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений МО МВД России «Опочецкий» за прошедшие девять месяцев текущего года по обеспечению правопорядка, защите граждан от преступных посягательств, а также определены первоочередные задачи на предстоящий период.

В совещании приняли участие начальник МО МВД России «Опочецкий» подполковник полиции Сергей Егоров, Глава администрации Опочецкого района Юрий Ильин, руководители правоохранительных органов района, представители общественности.

Группа сотрудников и ветеранов МО МВД России «Опочецкий» была поощрена. За активное содействие органам внутренних дел в работе по поддержанию общественной безопасности, подготовке и обучению молодых сотрудников отмечены пенсионеры МВД Геннадий Муравский, Геннадий Кузьмин и Михаил Яковлев.

За выполнение особо важных задач, высокие результаты в оперативно-служебной деятельности Почетными грамотами награждены майоры полиции Руслан Васильев и Александр Иванов.