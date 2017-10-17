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Общество

В Опочке подвели итоги работы полиции

В МО МВД России «Опочецкий» прошло оперативное совещание с участием начальника Управления генерал-майора полиции Юрия Инстранкина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений МО МВД России «Опочецкий» за прошедшие девять месяцев текущего года по обеспечению правопорядка, защите граждан от преступных посягательств, а также определены  первоочередные задачи на предстоящий период.

В совещании приняли участие начальник МО МВД России «Опочецкий» подполковник полиции Сергей Егоров, Глава администрации Опочецкого района  Юрий Ильин, руководители правоохранительных органов района, представители общественности.

Группа сотрудников и ветеранов МО МВД России «Опочецкий» была поощрена. За активное содействие органам внутренних дел в работе по поддержанию общественной безопасности,  подготовке и обучению молодых сотрудников  отмечены пенсионеры МВД Геннадий Муравский, Геннадий Кузьмин и  Михаил Яковлев.

За выполнение особо важных задач, высокие результаты в оперативно-служебной деятельности Почетными  грамотами  награждены майоры полиции Руслан Васильев и  Александр Иванов.

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