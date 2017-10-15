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Страна и мир

Росгвардия получит щиты с электрошокерами

Сотрудники МВД и Росгвардия в конце 2018 года могут получить поликарбонатные щиты со встроенным электрошокером. Как пишет «Российская газета», об этом стало известно на выставке «Интерполитех», которая проходит в Москве.

Как рассказала гендиректор компании-разработчика Екатерина Столяревская, передавать электрический разряд на поверхность щита позволяет электроника, вставленная в ручку. Это сделано для того, чтобы сотрудник правоохранительных органов имел возможность остановить агрессивного противника и не позволил ему завладеть щитом.

Она уточнила, что щит разработан «скорее для спецопераций, чем для работы на массовых акциях и митингах», но все зависит от решения руководства спецслужб и ведомств.

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