Росгвардия получит щиты с электрошокерами

21:14, 17 октября 2017, ПАИ

Сотрудники МВД и Росгвардия в конце 2018 года могут получить поликарбонатные щиты со встроенным электрошокером. Как пишет «Российская газета», об этом стало известно на выставке «Интерполитех», которая проходит в Москве.

Как рассказала гендиректор компании-разработчика Екатерина Столяревская, передавать электрический разряд на поверхность щита позволяет электроника, вставленная в ручку. Это сделано для того, чтобы сотрудник правоохранительных органов имел возможность остановить агрессивного противника и не позволил ему завладеть щитом.

Она уточнила, что щит разработан «скорее для спецопераций, чем для работы на массовых акциях и митингах», но все зависит от решения руководства спецслужб и ведомств.