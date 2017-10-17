В Пскове состоялся информационный марафон «Не отнимай у себя завтра!»

22:28, 17 октября 2017, ПАИ

В Пскове с учащимися обсуждены важные вопросы предупреждения распространения наркотиков в молодежной среде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с работниками библиотеки «Родник» имени С. А Золотцева в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» проведен информационный марафон «Не отнимай у себя завтра!»

Заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева рассказала учащимся первого курса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков. Ребятам продемонстрировали тематический фильм.

Участники встречи получили также информационные буклеты по проблемам борьбы с наркобизнесом. Планируется провести цикл подобных мероприятий профилактической направленности.