0
22:53
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
20:58
Нисхождение в «Шталаг»
20:18
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
18:11
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
17:31
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
16:54
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
14:45
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
Еще новости
Общество

В Пскове состоялся информационный марафон «Не отнимай у себя завтра!»

В Пскове с учащимися  обсуждены важные вопросы предупреждения  распространения наркотиков в молодежной среде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с работниками библиотеки «Родник» имени С. А Золотцева в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Город Псков» проведен информационный марафон «Не отнимай у себя завтра!»

Заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Мирвалиева рассказала учащимся первого курса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса  о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков. Ребятам продемонстрировали  тематический фильм.

Участники встречи получили также информационные буклеты по проблемам борьбы с наркобизнесом. Планируется провести цикл подобных мероприятий профилактической направленности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский бизнесмен попал в список Forbes
17 октября 2017
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
17 октября 2017
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
17 октября 2017
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
17 октября 2017
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
17 октября 2017
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
17 октября 2017
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
17 октября 2017
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google
17 октября 2017
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google

Идет загрузка...