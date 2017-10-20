Активисты «Убитых дорог Пскова» попросили прокуратуру проверить действия подрядчика, который укладывал асфальт в дождь

20:54, 17 октября 2017, ПАИ

Депутат Госдумы Александр Васильев направил запросы в прокуратуру Псковской области по фактам укладки асфальта в дождь. Как стало известно Псковскому агентству информации, на нарушение технических регламентов при проведении дорожных работ на улице Вокзальной 12 октября обратили внимание активисты «Убитых Дорог» - дождь и лужи не стали помехой для дорожных рабочих, укладывавших асфальт у дома №56.

Таким образом, работы на данном участке улицы Вокзальной производилась с существенными нарушениями требований СНиП 3.06.03-85, что может привести к преждевременному разрушению дорожного покрытия.



Кроме того активисты обратили внимание на ненормативное положение крышек люков. Отклонение некоторых из них относительно уровня покрытия составило более 2,0 см, что нарушает требования ГОСТ Р 50597-93.

17 октября активисты движения стали свидетелями некачественного ремонта покрытия уже на Ольгинском мосту: подрядчик вел укладку асфальта во время сильного дождя. Из-за больших луж невозможно было даже определить пролит ли нижний слой битумной эмульсией. Примечательно, что на сайте администрации г. Пскова несколькими часами ранее сообщалось, что «за качеством выполняемых работ следят специалисты Управления городского хозяйства администрации Пскова».

Александр Васильев обратился к прокурору региона с просьбой провести проверку исполнения требований законодательства в сфере дорожной деятельности по факту ремонта улицы Вокзальной и Ольгинского моста в дождь, привлечь виновных лиц к ответственности и обязать устранить нарушения за счет подрядчика при наступлении благоприятных погодных условий.