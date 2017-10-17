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Спорт

230 спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо

15 октября в Пскове состоялся турнир по борьбе дзюдо, посвященный 100-летию героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Турнир был организован и проведен сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова для детей в возрасте от 8 до 13 лет при поддержке 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Он объединил более 230 спортсменов из 28 команд Северо-Западного региона России.

Вадим Матросов – один из величайших военачальников современности, легендарный командир, посвятивший всю жизнь пограничной службе. Он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и воинского звания генерала армии. Вадим Александрович был высочайшим профессионалом своего дела и пользовался непререкаемым авторитетом в войсках.

В этот день юное поколение спортсменов-дзюдоистов собралось в спортивном комплексе 76-ой десантно-штурмовой дивизии, чтобы почтить память генерала армии Вадима Матросова и посвятить свои победы и достижения высокому искусству спорта. Во время торжественного открытия сотрудники Управления продемонстрировали блестящее владение приемами рукопашного боя, подготовив показательное выступление, которое стало подарком для юных спортсменов.

Участники турнира проявили по-настоящему военную выдержку и мужество, а также недюжинную волю к победе. 

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