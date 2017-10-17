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В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт

Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете физическим лицам снимать наличные с анонимных электронных средств платежа, сообщают «Ведомости».

Несмотря на запрет обналичивать эти деньги, владелец электронных средств платежа сохранит возможность перевести их на счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на свой неанонимный счет или в банк - для уплаты задолженности.

Комментируя эту инициативы, премьер-министр Дмитрий Медведев 12 октября заявил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях, в том числе для обналичивания средств, полученных преступным путем.

Правительство одобрило эти поправки 12 октября.

Сейчас закон разрешает снимать до 5000 руб. в день и 40 000 руб. в месяц с предоплаченных карт. Эти инструменты не требуют открытия счета в банке и выдаются мгновенно без идентификации клиента, а операции по ним совершаются от имени выпустившей их организации. Предоплаченную карту можно привязать к счету электронного кошелька. Такие карты, только виртуальные, выпускаются и когда человек снимает наличные в банкомате с номера своего телефона (с лицевого счета абонента).

Если поправки будут приняты, снимать наличные с предоплаченных карт можно будет, только пройдя полную идентификацию.

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