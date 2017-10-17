Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки

22:23, 17 октября 2017, ПАИ

Власти Краснодарского края не ожидают сверхприбыли после введения курортного сбора, планируют ввести ставку в размере 10 рублей с человека в сутки. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

«На данном этапе планируется включение не всей территории региона - это курорты федерального и регионального значения - Сочи, Анапа, Геленджик, город Горячий Ключ, Туапсинский район. К ставке подошли взвешенно, понимая все риски (...) Не планируем сверхдохода и определили 10 рублей», - сказал Константиниди в Ставрополе на совещании по подготовке к введению курортного сбора.

По словам министра, при этой ставке Краснодарский край в 2018 году получит от курортного сбора примерно 270 млн рублей. «У нас 3 тыс. 175 средств размещения, но реально более 5,5 тысяч. Исходя из этой статистики, порядка 270 млн рублей получим доход», - уточнил Константиниди.

Он добавил, что законопроект о введении курортного сбора может быть принят уже в ближайшую сессию - 25 октября. «Если не успеем, то в ноябре. В любом случае, в сроки (до 1 декабря 2017 года - ИФ) укладываемся», - добавил министр.

Константиниди подчеркнул, что в будущем году власти края не будут вводить большого числа льготных категорий, дифференцировать сбор по сезонности или территориям. Все жители Краснодарского края будут освобождены от курортного сбора.

Эксперимент по взиманию курортного сбора будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с 1 января 2018 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Платить взнос будут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента.

В октябре министерство по делам Северного Кавказа, согласно данным портала правовой информации, было назначено ответственным за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.