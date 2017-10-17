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МВД предложило наказывать родителей и учителей за протестующих детей

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД на заседании президентского Совета по правам человека руководитель Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в несанкционированных митингах. Об этом пишет «Коммерсантъ».  

Тимур Валиулин заявил, что необходимо обратить внимание на проблему участия молодежи в несанкционированных акциях. «Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», - заявил он. По мнению сотрудника МВД, необходимо законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в подобных митингах. Детский омбудсмен Анна Кузнецова на заявление Тимура Валиулина ответила журналистам, что его идея «сложноисполнима» и добавила, что молодое поколение всегда стремилось активно высказывать свое мнение.

Напомним, что 26 марта и 12 июня по всей России состоялись протестные акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Как сообщал «Коммерсантъ» , 26 марта в Москве на несанкционированной акции на Тверской улице школьники и студенты составляли почти половину всех участников. В СМИ за мартовскими митингами закрепилось название «школьный протест».

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