В Пскове состоялся традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

22:19, 17 октября 2017, ПАИ

13-14 октября в Пскове состоялся традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Основные задачи фестиваля - сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, знакомство с традиционной культурой ближнего зарубежья. В этом году в мероприятии приняли участие 16 фольклорных коллективов из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Беларуси, Латвии и Эстонии.

Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Веретье» Тямшанского культурно-досугового центра (руководитель Елена Обухова) принял участие в фестивальном концерте «От сердца к сердцу», который проходил в большом зале Городского культурного центра.

Заведующая Выставским досуговым отделением Наталья Гаврилова приняла участие в круглом столе по традиционной народной культуре на тему «Календарные и трудовые обычаи, обряды, праздники», который прошел в камерном зале Псковского областного центра народного творчества, и познакомила коллег с обрядами и обычаями своего края.

Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Государственного комитета Псковской области по культуре.