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Культура

В Пскове состоялся традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»

13-14 октября в Пскове состоялся традиционный Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Основные задачи фестиваля -  сохранение и развитие  традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, знакомство с традиционной культурой ближнего зарубежья. В этом году в мероприятии приняли участие 16 фольклорных коллективов из Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, Беларуси, Латвии и Эстонии.   

Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Веретье» Тямшанского культурно-досугового  центра (руководитель Елена Обухова) принял участие в фестивальном концерте «От сердца к сердцу», который проходил в большом зале Городского культурного центра.

Заведующая Выставским досуговым отделением Наталья Гаврилова приняла участие в круглом столе по традиционной народной культуре  на тему «Календарные и трудовые обычаи, обряды, праздники», который прошел в камерном зале Псковского областного центра народного творчества, и познакомила  коллег с обрядами и обычаями своего края.

Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Государственного комитета Псковской области по культуре.

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