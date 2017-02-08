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Пенсии

Правопреемникам города Пскова и Псковского района выплачено почти 4,8 млн рублей

С начала года правопреемники города Пскова и Псковского района Пенсионного получили почти 4,8 млн. рублей  пенсионных накоплений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделении Пенсионного фонда по Псковской области.

Напомним, правопреемники могут получить все пенсионные накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета своего родственника, если он был участником системы обязательного пенсионного страхования и умер до выхода на пенсию (до назначения накопительной пенсии).

Накопительная пенсия имеется не у всех. В 2002-2004 году она формировалась у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная пенсия пополняется только у граждан 1967 года рождения и моложе.

Если человек умирает после назначения ему срочной пенсионной выплаты, остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского семейного капитала, направленных на формирование накопительной пенсии), не выплаченных ему в виде срочной пенсионной выплаты, могут получить правопреемники. Прежде всего, это супруги, дети и родители умершего. Если их нет, то  претендовать на эти деньги могут другие родственники - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Остаток средств материнского семейного капитала, невыплаченный умершей матери в виде срочной пенсионной выплаты, также могут получить её правопреемники: в первую очередь – супруг, во вторую - дети.

Обращаться за выплатами нужно в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или в негосударственный пенсионный фонд, если человек при жизни передал ему право управления своими пенсионными накоплениями. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти родственника.

Если прошло больше времени, срок для обращения за выплатой придется восстанавливать в судебном порядке. Без восстановления срока обращения в судебном порядке могут обращаться правопреемники тех, кто умер с 1 января 2002 по 24 мая 2005 года.

Обращаясь с заявлением о выплате, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении или иной документ; свидетельство о смерти застрахованного лица, банковские реквизиты для перечисления СПН и другие документы.

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