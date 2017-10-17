Россия, устремленная в будущее

22:24, 17 октября 2017, ПАИ

Совет ректоров СЗФО в июле-августе провёл конкурс творческих работ среди студентов, объединенных общей тематикой – «Россия, устремленная в будущее!» Участие в нём приняли и студенты Псковского государственного университета. ПсковГУ предоставил работы своих студентов и Псковское агентство информации начинает их публикацию. Мы не будем давать оценок и устраивать голосование, просто предоставляем возможность читателям посмотреть на мир и страну глазами псковских студентов.

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Россия имеет многовековую историю. До 1917 года в России развивались капиталистические отношения. В конце 19 и начале 20 века происходит рост железнодорожного строительства, быстрый рост в добычи угля, развитие нефтедобывающей промышленности, бурно развитие металлургии и в других областях. После октябрьской революции происходит смена власти от императорского правления к социализму. Начиная с 1917 года, в нашей стране формируется административно-командная экономика, плюсы и минусы которой можно обсуждать долго. Но главное не это. За последний век и несколько десятилетий Россия не боялась экспериментировать со своей экономики, чтобы найти идеальный путь развития. На данный момент в России рыночная экономика. Для развития экономики важно обеспечить систему прямых и обратных взаимоотношений человека, общества и государства.

Так, наиболее важным фактором развития любой страны является ее человеческий потенциал. Кто-то, услышав эту фразу, может сказать, что чем больше населения страны, тем выше должен быть человеческий потенциал. Однако их утверждение будет ошибочным.

В 2017 году Россия заняла 9 место по показателю населения, притом, что площадь ее территории занимает около 12% площади суши на Земле. Несмотря на это, по индексу человеческого развития Россия занимает всего лишь 49 место из 188 возможных.

Индекс человеческого развития является интегральным показателя для ряда статистических, которые можно сгруппировать на следующие группы: показатели уровня жизни; показатели уровня образования и, особняком стоит, показатель валового внутреннего // регионального продукта.

Рассмотрев структуру индекса человеческого развития, можно качественно оценить уровень развития страны. Так как, любая страна – это динамично развивающаяся система, звеном которого является каждый человек. Взаимосвязь человека и государства является ключевым фактором развития страны.

Исходя из вышесказанного, будущее России я вижу в развитии каждого человека. Этого можно достичь посредством свидения к минимуму проблем с безработицей, образованием, здравоохранением, а также увеличением уровня качества жизни. Этого можно достичь! Россия обладает ресурсами для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни каждого человека! Имея такой простор территории и такое количество гениальных умов можно горы свернуть. Но начать надо с основы нашей жизни, здоровья и образования! Здравоохранение должно обеспечить физическую силу человека, а достойное образование – интеллект, с помощью которого можно создавать будущее для себя и последующих поколений. Квалифицированные кадры, знающие свое дело, создадут качественные товары и услуги, тем самым увеличив валовой внутренний продукт.

Введение санкций в 2014 году должно стать толчком для развития человеческого потенциала! Мировое сообщество, само того не подозревая, дает России возможность воспользоваться, имеющими у нее ресурсами, как человеческими, так и природными! Изменение привычного образа жизни – это всегда тяжело, но в конечном итоге принесет свои плоды. Введение санкций привело экономику страны к кризису, следовательно, дальше должен быть подъем, а насколько он будет крутым, зависит от обычного человека, усилия которого являются системообразующим звеном системы России.

Валерия СИЛИНА