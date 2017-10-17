Мы сделали свой выбор. Мы не дадим России пасть…

22:27, 17 октября 2017, ПАИ

Совет ректоров СЗФО в июле-августе провёл конкурс творческих работ среди студентов, объединенных общей тематикой – «Россия, устремленная в будущее!» Участие в нём приняли и студенты Псковского государственного университета. ПсковГУ предоставил работы своих студентов и Псковское агентство информации начинает их публикацию. Мы не будем давать оценок и устраивать голосование, просто предоставляем возможность читателям посмотреть на мир и страну глазами псковских студентов.

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В начале 2000 года в стране царило безверие. Страна, где во многих регионах вольготно чувствовали себя сепаратисты, вдруг как гром среди ясного неба пришла весть, которая заставила по-иному взглянуть на наше настоящее. 84 десантника 6-й роты 104-го полка 1 марта 2000 года сделали свой выбор между честью и бесчестием. Да, они все погибли за Россию. Но благодаря их подвигу Россия встрепенулась. Страна, которая привыкла видеть только продажных политиков, бьющихся за своим клановые интересы, за свой карман, за строительство своего «нового» будущего увидела, что в глубинном сознании народа существуют иные интересы, цели и идеалы. Именно те цели и идеалы, которыми всегда гордилась наша Родина, и которые передавались из поколения в поколение нашими предками. 84 человека, большинство из которых были псковичи, офицеры, сержанты и солдаты, показали всей стране путь выхода из затяжного кризиса, который охватил Россию в то время. Мир вздрогнул! Никто не верил, что такое могло произойти, но оно произошло. Наши «добрые» соседи на Западе, которые уже сбросили Россию со счетов и готовые делить тушу, каким казалось, убитого медведя, вдруг увидели, что простой народ, в генной памяти которого сохранились лучшие качества патриота и гражданина не даст России пасть. Как поется в известной песне: «...мы не дадим России пасть, ведь мы наследники Донского».

Дату 1 марта 2000 года можно смело считать целой страницей в новейшей истории России. Все словно проснулись от кошмарного сна, вышли из оцепенения. На первый план стали выходить совершенно иные лица. Молодые лица. Лица, которые Россия уже забыла – энергичные, чувствующие свою правоту и готовые сделать все для ее блага. Были сделаны выводы, правильно расставлены акценты внутренней и внешней политики. Россия вновь стала набирать обороты своего развития. Один из аспектов этого развития – наши вооруженные силы. Именно Пскову, приграничному городу России, было доверено первым начать реформу в вооруженных силах России. 76-я гвардейская Черниговская Краснознаменная ордена Суворова десантно-штурмовая дивизия первая стала переходить на контрактную основу, и первым начал эксперимент 104-й полк, так как всем было понятно, что в этом коллективе сохранены лучшие традиции русского воинства: честь, отвага, доблесть и ответственность за защиту своей Родины.

Прошло всего 15 лет, но как разительно все изменилось. Наши вооруженные силы вновь самые мощные во всем мире. Мы одни стоим против всей Европы, как стояли в свое время воины Кутузова, воины Жукова. Мы стоим, и мы не боимся. Боятся нас. За всем этим величием стоят наши воины, принявшие свой первый и последний бой в Аргунском ущелье. Они погибли, многие из них покоятся на Псковской земле. Но они победили! Победили на века. Армия всегда была школой воспитания. Она всегда воспитывала в своих рядах патриотов. И все военнослужащие всегда понимали, что они государственные люди.

Уже много лет городом Псковом руководит Иван Николаевич Цецерский. 10 сентября вновь победивший на выборах и избранный на очередной срок мэром города. Он служил с офицерами 6-й роты, многое сделал для увековечивания их подвига. То, что городом руководит офицер ВДВ, многое ставит на свои места. Акценты внешней политики расставлены правильно и в центре, и на местах. В регионах страны на всех уровнях к власти пришли, как говорится, государевы люди. Люди, для которых интересы государства выше личных амбиций.

15 лет – это очень короткий исторический отрезок времени. Это и мало, но и много. Вглядываясь в музее 6-й роты в лица солдат, многие из которых были единственными детьми в семье, понимаешь, вот она соль земли русской. Их деды выходили с топорами на Ледовое побоище. С косами на Куликово поле. Им не было и 19 лет. И у них не было времени для выбора. Выбор решила судьба. Она их к этому вела с самого рождения. Имея таких защитников, можно смело думать о будущем. О звонких детских голосах, радостных девичьих лицах, добрых материнских глазах. Имея таких защитников, будущее всегда обеспечено. Такая сегодня наша молодежь. Такой молодежи можно смело вручить будущее всей страны. И можно быть уверенными на все сто, что они передадут эту страну последующим поколениям, удержав ее в этнических границах России. Чужого нам не надо, но своего не отдадим.

Город Псков всегда был и будет форпостом на границе России с Западом. Нас стали уважать, и мы обрели чувство национального достоинства. Мы снова воспряли. Внутреннее достоинство народа на самом высоком уровне. Можно выразиться следующим образом: черная полоса в истории нашей страны пройдена. Но впереди еще много работы. И это здорово! За каждым новым поколением всегда незримо будут стоять 84 героя 6-ой роты и давать свою оценку их действиям. Они имеют на это право, как Александр Невский, Суворов, Кутузов. И это всегда было и будет мерилом ответственности для будущих поколений.

Полина ПЕТРОВА