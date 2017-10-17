0
22:53
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
20:58
Нисхождение в «Шталаг»
20:18
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
18:11
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
17:31
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
16:54
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
14:45
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
Еще новости
Общество

В Островском районе жители Дарьино отметили День деревни

День деревни отметили жители Дарьино в Островском районе.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, с предложением о проведении Дня деревни местные жители обращались к руководителю муниципалитета Дмитрию Быстрову во время его рабочих поездок по Горайской волости. Инициатива жителей нашла отклик и подготовкой мероприятия занялись профильные комитеты районной администрации.

Время проведения Дня деревни связали с окончанием уборочных работ, в том числе на личных подворьях жителей Дарьино.

В гости к сельчанам прибыли исполняющая обязанности главы Островского района Юлия Колпинская и председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан.

Юлия Колпинская передала наилучшие пожелания и поздравления жителям Дарьино от главы Островского района Дмитрия Быстрова. В своём выступлении она отметила, что Россия начинается с маленьких деревень, где оберегаются и сохраняются исторические и культурные традиции нашего народа.

«Основа России – люди. В Островском районе живёт замечательный и талантливый народ. Благополучия вам и вашим семьям! Чтобы всё у вас ладилось, а деревня жила и процветала! Праздник деревни надо праздновать обязательно, нужно собираться, славить и любить то место, где мы живём», - подчеркнула она.
На празднике деревни чествовали тех, кто славно потрудился на благо своего края, долгожителей, юбиляров, а также людей, вынесших на своих плечах тяготы и лишения во время Великой Отечественной войны и в период восстановления разрушенной войной народного хозяйства. В их адрес звучало много добрых и тёплых слов. Люди получили Почётные грамоты, Благодарности и подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский бизнесмен попал в список Forbes
17 октября 2017
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
17 октября 2017
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
17 октября 2017
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
17 октября 2017
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
17 октября 2017
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
17 октября 2017
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
17 октября 2017
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google
17 октября 2017
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google

Идет загрузка...