В Пскове пройдет выставка кошек

22:40, 17 октября 2017, ПАИ

Клуб любителей кошек «Плескава» организует семейный досуг, предлагая 11-12 ноября принять участие в викторинах, конкурсах и необычной выставке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В эти два дня клуб проводит выставку кошек «Кубок Плескавы-2017». Кроме того, на субботу, 11 ноября, запланирована познавательная викторина о кошках и не только (начало в 14.00), загадки для взрослых и детей (начало в 15.00) и собственно выставка (начало в 16.00), на которую приглашаются все, кто желает принести своего плюшевого питомца, рассказать о нем и получить маленький подарок.

В воскресенье, 12 ноября, в 12.00 начнется увлекательная викторина о природе и родном городе, в 13.00 - интересные загадки, в 14.00 - подведение итогов конкурса детского рисунка.