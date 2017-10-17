0
22:53
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
20:58
Нисхождение в «Шталаг»
20:18
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
18:11
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
17:31
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
16:54
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
14:45
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
Еще новости
Общество

Псковский бизнесмен попал в список Forbes

Предприниматель из Псковской области стал героем публикации журнала Forbes «Пармезан от патриота: как сделать бизнес на санкциях», посвященной российским сыроварам. «Российские антисанкции изменили жизнь известного блогера, руководителя сырзавода, бывшего ведущего корпоративов и строителя, который делал купола для храмов. Теперь все они варят сыр зарубежных сортов для россиян», - говорится в статье.

Анвар Зуфаров. Фото из социальной сети

Список предпринимателей, упомянутых в публикации, открывает владелец сыроварни «Бебешкино» в Псковской области Анвар Зуфаров. В интервью деловому изданию он рассказал, что прежде «работал в шоу-бизнесе, вел корпоративы и свадьбы», а его жена была дизайнером. Однако в 2011 году семья переехала в Печоры и основала собственное экологическое хозяйство. В настоящее время в «Бебешкино» перерабатывают 4-5 тонн молока в месяц, производя до 500 килограммов сыра. 

В числе популярных сортов, производимых фермой, - моцарелла, скаморца и бурата, а также сыр «Бебешкинский». По словам Зуфарова, до введения санкций годовой оборот фермы составлял около 500000 рублей, а сегодня - 2 миллиона рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский бизнесмен попал в список Forbes
17 октября 2017
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
17 октября 2017
Более 100 тыс сеянцев ели посадили в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
17 октября 2017
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
17 октября 2017
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
17 октября 2017
Чемпион России и Европы Павел Сорин претендует на «Народное признание»
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
17 октября 2017
Ремонт Ольгинского моста в Пскове планируется завершить досрочно
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
17 октября 2017
Ночью в архиве для псковичей проведут мастер-класс по составлению родословной
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google
17 октября 2017
Два псковича вышли в финал проекта «Вдали от столиц» компании Google

Идет загрузка...