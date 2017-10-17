Псковский бизнесмен попал в список Forbes

22:53, 17 октября 2017, ПАИ

Предприниматель из Псковской области стал героем публикации журнала Forbes «Пармезан от патриота: как сделать бизнес на санкциях», посвященной российским сыроварам. «Российские антисанкции изменили жизнь известного блогера, руководителя сырзавода, бывшего ведущего корпоративов и строителя, который делал купола для храмов. Теперь все они варят сыр зарубежных сортов для россиян», - говорится в статье.

Список предпринимателей, упомянутых в публикации, открывает владелец сыроварни «Бебешкино» в Псковской области Анвар Зуфаров. В интервью деловому изданию он рассказал, что прежде «работал в шоу-бизнесе, вел корпоративы и свадьбы», а его жена была дизайнером. Однако в 2011 году семья переехала в Печоры и основала собственное экологическое хозяйство. В настоящее время в «Бебешкино» перерабатывают 4-5 тонн молока в месяц, производя до 500 килограммов сыра.

В числе популярных сортов, производимых фермой, - моцарелла, скаморца и бурата, а также сыр «Бебешкинский». По словам Зуфарова, до введения санкций годовой оборот фермы составлял около 500000 рублей, а сегодня - 2 миллиона рублей.