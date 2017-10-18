Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей

08:02, 18 октября 2017, ПАИ

Женщина, погибшая 17 октября в районе Подборовья на трассе Р-23 в результате лобового столкновения автомобиля Nissan и маршрутного такси «Псков – Петербург», - настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач). Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители монастыря. «Вчера около 10 часов дня погибла в ДТП настоятельница монахиня Анна. Тяжелые травмы получили две сестры - монахиня Феодора и инокиня Фиона. Они нуждаются в наших молитвах», - говорится в группе обители в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что 17 октября в 10:30 на трассе Р-23 в районе деревни Подборовье произошло столкновение Nissan и маршрутного такси «Mercedes». Предположительно, водитель Nissan выехала на встречную полосу.

В ДТП погиб один из трёх пассажиров легкового автомобиля, который полностью сгорел после столкновения. Правоохранительные органы отмечали, что личность погибшего устанавливается.

Отметим, 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter осуществлял перевозку людей по маршруту Псков - Санкт-Петербург. В маршрутном такси находились 7 человек, в том числе ребенок. Пострадали 3 пассажира, остальные убыли попутным транспортом.

34-летняя водитель и 57-летняя пассажирка Nissan находятся в реанимации в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, ушибами и переломами. Ещё одна пассажирка легкового автомобиля, 41-летний, 47-летний, 74-летний и 43-летний пассажиры маршрутки также доставлены в Псковскую областную больницу с ушибами. Их состояние оценивается как удовлетворительное.