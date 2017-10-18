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Общество

Система «Платон» будет отслеживать мусоровозы

Система «Платон», помимо взимания платы с фур, будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твердые коммунальные отходы (ТКО). Соответствующий проект поправок, подготовленный правительством России, пишет газета «Известия».

В пояснительной записке к документу говорится, что «система будет обеспечивать сбор информации о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах».

Цель нововведений — препятствовать созданию нелегальных свалок. Сейчас в России не существует обязательных систем контроля за местами разгрузки мусоровозов.

По словам компании «РТ-Инвест» (эксплуатирует систему «Платон»), новые поправки не создадут существенных проблем для перевозчиков мусора. Кроме того, это позволит снизить расходы и сэкономить время при контроле за перемещением ТКО. Как обещают в компании, перевозчикам ТКО не придется производить дополнительное оснащение автопарка.

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