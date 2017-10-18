Минсельхоз предлагает увеличить штрафы за незаконную добычу рыбы

08:46, 18 октября 2017, ПАИ

Размеры штрафов за незаконную добычу рыбы могут вырасти на порядок — за вылов некоторых видов обитателей водоемов браконьеры заплатят в 20 раз больше, чем это было ранее. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления Правительства, подготовленного Минсельхозом РФ.

В настоящее время любительский вылов рыбы регулируется законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». К незаконной относится добыча сетями, глушением, с помощью пневматического оружия, капканов, на подсечку, электроудочками.

Так, после введения новых штрафов за вылов одной кеты с браконьеров будет взиматься 2009 рублей, что в 3,5 раза больше, чем сейчас (580 рублей). А незаконная добыча 1 кг икры белуги обойдется в 82,2 тыс. рублей — в 9,8 раза больше (в настоящее время — 8,35 тыс. рублей). Кроме того, размер наказания за уничтожение морского котика составит 35,62 тыс. рублей — в три раза больше (сегодня — 13 тыс. рублей).

Как пояснил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, главной причиной для установления новых размеров штрафов, по его мнению, стало «процветающее браконьерство».