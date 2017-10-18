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25-летняя опочанка предстанет перед судом за неуплату алиментов на содержание дочери

25-летняя жительница Опочецкого района предстанет перед судом по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе дознания установлено, что на основании решения Опочецкого районного суда женщина обязана к уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Добровольно алименты на содержание ребенка она не выплачивала, в связи с чем на основании постановления мирового судьи судебного участка №11 Опочецкого района привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного ареста на срок 10 суток. После должница продолжала игнорировать обязанности по содержанию ребенка, в результате чего общая сумма задолженности по алиментам составила более 92 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 11 Опочецкого района Псковской области для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

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