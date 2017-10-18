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Общество

Прокуратура помогла жительнице Плюсского района получить пенсию

В Плюсском районе по требованию прокурора восстановлено право женщины на получение пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Плюсского района по заявлению местной жительницы проверила  соблюдения законодательства о пенсионном обеспечении. Установлено, что местный отдел Пенсионного фонда РФ незаконно отказал женщине в восстановлении выплаты пенсии по старости. При этом основанием отказа послужили требования уполномоченного органа о дополнительном предоставлении документов, уже имевшихся в материалах пенсионного дела заявительницы.

В этой связи прокурор района внес в адрес начальника отдела Пенсионного фонда РФ в Плюсском районе представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, незаконное решение об отказе в выплате пенсии отменено.

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