Прокуратура помогла жительнице Плюсского района получить пенсию

10:06, 18 октября 2017, ПАИ

В Плюсском районе по требованию прокурора восстановлено право женщины на получение пенсии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Плюсского района по заявлению местной жительницы проверила соблюдения законодательства о пенсионном обеспечении. Установлено, что местный отдел Пенсионного фонда РФ незаконно отказал женщине в восстановлении выплаты пенсии по старости. При этом основанием отказа послужили требования уполномоченного органа о дополнительном предоставлении документов, уже имевшихся в материалах пенсионного дела заявительницы.

В этой связи прокурор района внес в адрес начальника отдела Пенсионного фонда РФ в Плюсском районе представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, незаконное решение об отказе в выплате пенсии отменено.