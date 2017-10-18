0
09:41
899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол
22:53
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
18:15
Берём ипотеку выгодно
17:48
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
12:16
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
09:07
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
21:40
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
Еще новости
Экономика

По итогам 9 месяцев 2017 года прибыль РСХБ до вычета резервов составила 53,7 млрд рублей

Прибыль Россельхозбанка до вычета расходов на резервы и выбытие ссудной задолженности, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам 9 месяцев 2017 года составила 53,7 млрд рублей и увеличилась на 29,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» в январе-сентябре 2017 года составила 768 млн рублей против 117 млн рублей годом ранее.

Совокупный объем кредитного портфеля банка на 01.10.2017 превысил 1,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%. В том числе объем кредитов юридическим лицам увеличился на 10,4%, до 1,56 трлн рублей, населению – на 6,5%, до 346 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиентов на 01.10.2017 составил 1,88 трлн рублей, из них 1,11 трлн рублей приходится на средства предприятий и организаций, 776,5 млрд рублей – на средства населения. Динамика клиентских средств существенно опережает среднерыночные показатели, что свидетельствует о высоком доверии к Банку со стороны бизнеса и населения.

При этом Россельхозбанк продолжает эффективно выполнять возложенные государством задачи по финансовой поддержке российского АПК в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. Кредитный портфель банка в сегменте АПК на 01.10.2017 составил 1 трлн 188 млрд рублей, что на 20 млрд рублей выше показателя на начало текущего года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол
18 октября 2017
899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
17 октября 2017
Псковский бизнесмен попал в список Forbes 1
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
16 октября 2017
Арбитражный суд отложил банкротство Псковской областной типографии
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
14 октября 2017
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
14 октября 2017
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12 октября 2017
Псковичи принимают участие в выставке-форуме «ДОРОГАЭКСПО» в Москве
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область
11 октября 2017
12,8 млн рублей на выплаты по случаю рождения третьего ребёнка дополнительно получит Псковская область 1
В Псковской области практически нет «робингудов»
10 октября 2017
В Псковской области практически нет «робингудов»

Идет загрузка...