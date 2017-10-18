Три вакансии открыты в Госинспекции труда в Псковской области

09:30, 18 октября 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области ищет новых сотрудников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе, ведомства требуются два главных государственных инспектора труда (по охране труда) и государственный инспектор труда (по правовым вопросам).

Требования к участникам конкурса:

- главный государственный инспектор труда (по охране труда)

высшее профессиональное образование (технические и гуманитарные науки), без предъявления требований к стажу;

- государственный инспектор труда (по охране труда)

высшее техническое или гуманитарное образование;

- государственный инспектор труда (по правовым вопросам)

высшее юридическое образование.

Документы принимаются до 7 ноября. Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по месту приема документов по адресу: Псков, улица Новосёлов, дом 11А, кабинет №5 или по телефону: 51-00-21 и на сайте инспекции в разделе «Государственная гражданская служба»