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Общество

Три вакансии открыты в Госинспекции труда в Псковской области

Государственная инспекция труда в Псковской области ищет новых сотрудников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе, ведомства требуются два главных государственных инспектора труда (по охране труда) и государственный инспектор труда (по правовым вопросам).

Требования к участникам конкурса:

- главный государственный инспектор труда (по охране труда)

высшее профессиональное образование (технические и гуманитарные науки), без предъявления требований к стажу;

- государственный инспектор труда (по охране труда)

высшее техническое или гуманитарное образование;

- государственный инспектор труда (по правовым вопросам)

высшее юридическое образование.

Документы принимаются до 7 ноября. Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по месту приема документов по адресу: Псков, улица Новосёлов, дом 11А, кабинет №5 или по телефону: 51-00-21 и на сайте инспекции в разделе «Государственная гражданская служба»

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