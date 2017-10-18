Многодетные семьи Красногородского района посетили стражи порядка и противопожарная служба

21:50, 18 октября 2017, ПАИ

В Красногородском районе в Покровской средней школе прошёл классный час с участием стражей порядка и представителей противопожарной службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Среди прочих актуальных проблем обсуждались вопросы противопожарной безопасности. На вопросы учеников и учителей отвечали инспектор ПДН отделения полиции по Красногородскому району МО МВД России «Опочецкий» младший лейтенант полиции Н. Цымерман, а также заместитель начальника подразделения надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам по пожарному надзору А. Кузьмин.

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В этот же день был организован совместный рейд с посещением многодетных семьей района. В ходе профилактических бесед гражданам были вручены памятки по противопожарной безопасности.