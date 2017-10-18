899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол

09:41, 18 октября 2017, ПАИ

899,5 тысяч рублей получит Псковская область на поддержку театра кукол. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере 220 млн рублей между 73 субъектами РФ на поддержку детских театров и театров кукол. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Средства распределяются с учетом коэффициента выравнивания потребности субъекта Федерации, исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе. Таким критериям соответствует 148 театров из 73 субъектов Федерации», - говорится в документе.

Субсидии предоставляются в рамках государственной программы «развитие культуры и театра». Предполагается, что принятое распоряжение, подготовленное Минкультуры РФ, создаст дополнительные условия для совершенствования системы государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки детских и кукольных театров.