Соглашение о взаимодействии подпишут псковский облизбирком и МФЦ

09:45, 18 октября 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области и Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг(МФЦ) региона подпишут соглашение о взаимодействии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Во время рабочей встречи секретарь областного избиркома Сергей Ковальчук и директор МФЦ Джамиль Хиндристанский обсудили вопросы подготовки к заключению соглашения, порядок совместной работы по приёму и обработке заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения с учетом Постановления ЦИК России «О порядке подачи заявления во включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ».

Напомним, что с будущего года избиратель сможет проголосовать на ближайшем избирательном участке независимо от места своей регистрации. Для этого необходимо заполнить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Одним из операторов по приёму таких заявлений будет Многофункциональный центр.

Избиратель, желающий подать заявление, сможет прийти в любой из территориальных отделов МФЦ, не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования, предъявить паспорт или временное удостоверение личности и заполнить специальный бланк, который содержит основную часть и отрывной талон.

После регистрации заявления талон передаётся избирателю. Вся информация при этом отправляется в соответствующую территориальную комиссию и заносится в базу обработки заявлений государственной автоматизированной системы «Выборы».

Также соглашение будет предусматривать обучение сотрудников МФЦ в Избирательной комиссии области, которое позволит на практике отработать порядок взаимодействия.

Добавим, поправки в избирательное законодательство, отменяющие открепительные удостоверения, подписаны президентом РФ в июне 2017 года. Российские граждане, живущие не по прописке, либо отсутствующие в день голосования по месту регистрации, получили право голосовать в упрощённом порядке, подав заявление о включении в список избирателей на ближайшем избирательном участке. В единый день голосования 10 сентября этого года новый порядок впервые применялся в двадцати субъектах Федерации, где проводились региональные выборы.