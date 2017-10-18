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Общество

Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях

Представители Министерства здравоохранения РФ выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 18 октября, рассказала помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева.

По ее словам, Псковская область стала 63-м регионом, где прошла независимая оценка качества оказания медицинских услуг в рамках реализации Указа президента. «Хочу похвалить региональные власти за материально-техническое оснащение. Санитарное состояние тоже очень хорошее. Единственная проблема во всех медицинских организациях – очереди. Мы обсуждаем с руководством, что делать, чтобы люди минимально затрачивали время и нервы и получали помощь», - сказала Ирина Андреева.

Она подчеркнула, что проводилась «не проверка», а «именно оценка работы» медучреждений. «Мы не смотрим первичную документацию, а изучаем, сколько времени пациент ждет приема, какие санитарные условия в медучреждениях, есть ли доступность для маломобильных категорий, оцениваем доброжелательность персонала», - пояснила представитель Минздрава. «Такую «тайную закупку» делаем и смотрим, как работают наши медицинские работники», - добавила она.

По словам Ирины Андреевой, после завершения работы комиссии в Псковской области оценка пройдет в Новгородской.

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