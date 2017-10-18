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Общество

Рейд на Псковском озере провели инспекторы ГИМС

Государственные инспекторы по маломерным судам провели профилактический выезд на Псковском озере в районе деревни Мешоколь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Сотрудники группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» уделили внимание проверке наличия регистрационных документов, удостоверений на право управления маломерным судном, средств спасения и плавательных жилетов на борту, а также техническому состоянию маломерных судов. Специалисты провели обучающие беседы с судоводителями о недопустимости нарушения правил безопасности на воде.

Всего с начала 2017 года государственные инспекторы провели 215 рейдов и патрулирований, составили 162 протокола об административных правонарушениях.
 

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