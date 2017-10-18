16 делегаций собрал Всероссийский детский фестиваль «Мой Пушкин» в Пушкинских Горах

10:30, 18 октября 2017, ПАИ

16 делегаций из Вологодской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, Псковской, Ростовской, Рязанской областей и Пермского края собрал Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин», который проходил с 11 по 15 октября в Пушкинских Горах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского дома детства и юношества «Радуга».

Открытие фестиваля состоялось в Научно-культурном центре. Непосредственно на церемонии участникам фестиваля дал мастер-класс главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, заслуженный деятель искусств России Юрий Томашевский, представив моноспектакль с участием, актрисы «Романтического театра Юрия Томашевского» Виктории Зайцевой.

Программа фестиваля была насыщенной и состояла из следующих конкурсных номинаций: «Юные поэты», «Юные прозаики», «Исследовательская», «Художественное слово», «Классический танец», «Пушкинские штудии».

В номинации «Юные поэты» в младшей возрастной группе первое место присуждено Никите Библеву (Псков), в старшей возрастной группе – Наталье Кутиновой (Рязанская область). В разных возрастных группах первые строчки в номинации «Юные прозаики» заняла Анна Козырева (Псков) и Александра Иванова (Псковский район).

Также первое место в номинации «Исследовательская» в младшей возрастной группе присвоено коллективу учащихся школы № 345 имени А. С. Пушкина (Москва), в старшей возрастной группе лидером стал Степан Михайлов (Псковский район). В номинации «Художественное слово» в разных возрастных группах первое место заняли Мария Никишина (Пермский край) и Дмитрий Сибирцев (Рязанская область).

Солистка образцового коллектива ансамбля классического танца «Снежинка» Евгения Беляева (Мурманск) была лучшей в номинации «Классический танец».

В номинации «Пушкинские штудии» в разных возрастных группах стали лучшими: коллектив учащихся СОШ №9 имени А. С. Пушкина (Пермь), Народный коллектив театра-студии «Артель» (Подольск) и Народный коллектив театр-студия «Суббота+» (Курган).

Кроме того, для участников фестиваля был проведён круглый стол, на котором подвели итоги, обменялись опытом, обсудили разные направления и подходы в творческой работе с детьми.

«С большим интересом дети принимали участие в квест-игре «Тайны Пушкина», поэтических вечерах, веселились на танцевальном вечере в стиле пушкинской поры «Бальные забавы» и других мероприятиях фестивальной программы. Делегации посетили усадьбы Пушкиногорья, совершили пеший тур в Святогорский Свято-Успенского монастырь, посетили могилу великого поэта А. С. Пушкина», - добавили в учреждении.