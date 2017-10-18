0
13:46
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
11:18
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
10:48
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
09:50
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
08:02
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
22:53
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
20:58
Нисхождение в «Шталаг»
Еще новости
  • Коротко
Общество

16 делегаций собрал Всероссийский детский фестиваль «Мой Пушкин» в Пушкинских Горах

16 делегаций из Вологодской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, Псковской, Ростовской, Рязанской областей и Пермского края собрал  Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин», который проходил с 11 по 15 октября в Пушкинских Горах.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского дома детства и юношества «Радуга». 

Открытие фестиваля состоялось в Научно-культурном центре. Непосредственно на церемонии участникам фестиваля дал мастер-класс главный режиссер Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, заслуженный деятель искусств России Юрий Томашевский, представив моноспектакль с участием, актрисы «Романтического театра Юрия Томашевского» Виктории Зайцевой. 

Программа фестиваля была насыщенной и состояла из следующих конкурсных номинаций: «Юные поэты», «Юные прозаики», «Исследовательская», «Художественное слово», «Классический танец», «Пушкинские штудии».

В номинации «Юные поэты» в младшей возрастной группе первое место присуждено Никите Библеву (Псков), в старшей возрастной группе – Наталье Кутиновой (Рязанская область). В разных возрастных группах первые строчки в номинации «Юные прозаики» заняла Анна Козырева (Псков) и Александра Иванова (Псковский район).

Также первое место в номинации «Исследовательская» в младшей возрастной группе присвоено коллективу учащихся школы № 345 имени А. С. Пушкина (Москва), в старшей возрастной группе лидером стал Степан Михайлов (Псковский район). В номинации «Художественное слово» в разных возрастных группах первое место заняли Мария Никишина (Пермский край) и  Дмитрий Сибирцев (Рязанская область).

Солистка образцового коллектива ансамбля классического танца «Снежинка» Евгения Беляева (Мурманск) была лучшей в номинации «Классический танец».

В номинации «Пушкинские штудии» в разных возрастных группах стали лучшими: коллектив учащихся СОШ №9 имени А. С. Пушкина (Пермь), Народный коллектив театра-студии «Артель» (Подольск) и Народный коллектив театр-студия «Суббота+» (Курган).

Кроме того, для участников фестиваля был проведён круглый стол, на котором подвели итоги, обменялись опытом, обсудили разные направления и подходы в творческой работе с детьми.

«С большим интересом дети принимали участие в квест-игре «Тайны Пушкина», поэтических вечерах, веселились на танцевальном вечере в стиле пушкинской поры «Бальные забавы» и других мероприятиях фестивальной программы. Делегации посетили усадьбы Пушкиногорья, совершили пеший тур в Святогорский Свято-Успенского монастырь, посетили могилу великого поэта А. С. Пушкина», - добавили в учреждении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
18 октября 2017
Реализация программы по расселению ветхого жилья практически завершена в Псковской области
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен
18 октября 2017
Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен 5
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
18 октября 2017
Псковская областная библиотека закрыта на ремонт
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
18 октября 2017
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей
18 октября 2017
Погибшая 17 октября в страшном ДТП на трассе Р-23 женщина – настоятельница одного из псковских монастырей 4
Псковский бизнесмен попал в список Forbes
17 октября 2017
Псковский бизнесмен попал в список Forbes 3
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
17 октября 2017
Небольшой дождь и до 13 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 18 октября
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове
17 октября 2017
Группа «Калевала» отметит 10-летие в Пскове

Идет загрузка...