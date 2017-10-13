Конференция «Изборск и его округа» пройдёт 23-24 ноября

11:47, 18 октября 2017, ПАИ

23- 24 ноября в Государственном историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее заповеднике «Изборск» состоится XIII Международная научно-практическая конференция «Изборск и его округа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

К участию в конференции приглашаются историки, этнографы, археологи, архитекторы – реставраторы, биологи, искусствоведы, краеведы, филологи, географы, учёные исследователи других специальностей, представители Русской Православной церкви с докладами, посвящёнными истории Изборска, его архитектуре, проблемам изучения, сохранения, популяризации культурного, исторического и природного наследия края.

Своё участие необходимо подтвердить до 3 ноября, прислав заявку. В заявке следует указать фамилию, имя, отчество, учёную степень, звание, организацию, должность, телефон, e-mail, тему доклада или сообщения.

Предложения по участию в конференции следует направлять по e-mail izborsk@yandex.ru, телефонам 8(81148) 96-696, 8(81148) 96-602. Контактное лицо: Наталья Кальченко.