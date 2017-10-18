Смартфон украла продавщица у покупательницы в Великих Луках

10:58, 18 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала гражданку, подозреваемую в краже смартфона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 октября в Великих Луках в магазине по улице Вокзальной гражданка зашла в примерочную кабинку, а свой смартфон оставила на прилавке. Этим воспользовалась 37-летняя работница одного из великолукских предприятий и похитила мобильный телефон.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемую и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело.