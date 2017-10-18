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Происшествия

Водитель LADA Granta врезался в опору освещения на Советской Армии в Пскове

17 октября в 17:55 в Пскове у дома № 79 по улице Советской Армии 27-летний водитель LADA Granta наехал на опору освещения, после чего перевернулся в кювет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, водителя, его 28-летнюю и 7-летнюю пассажирок пришлось госпитализировать.

В 3:20 в Пскове у дома № 10/6 по улице Инженерной 29-летний молодой человек на LADA Granta сбил 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлена в областную больницу.

В 11:55 на пересечении улицы Рокоссовского и Рижского проспекта 41-летний водитель ГАЗ-3310 выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Renault Scenic, который двигался на зелёный свет. После чего ГАЗ-3310 перевернулся. Водитель грузовика получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 16:00 на пересечении Красноармейской и Юбилейной в Пскове 19-летняя девушка на ВАЗ-21150 при повороте налево не уступила дорогу Volvo, выполняющему разворот, и столкнулась с ним. Автоледи получила незначительные травмы.

Всего 17 октября на территории Псковской области зарегистрированы 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД за сутки задержали 3 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 

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