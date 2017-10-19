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Экономика

День кредитных союзов отмечается сегодня в мире

19 октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов. Как сообщает calend.ru, этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948 года.

Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это одна из самых массовых и самых привлекательных для населения финансовых организаций, составляющая некоммерческую альтернативу банкам. Понятие и идеи кооперации вошли в обиход с середины XIX века и получили большую популярность в странах Европы.  Основоположниками кооперативной философии считаются Роберт Оуэн, Шарль Фурье, Луи Блан. Они объясняли экономические преимущества кооперации как хозяйственной формы и считали ее организацией будущего, лишенной противоречий и недостатков мира капиталистической конкуренции.

Сегодня кредитные союзы действуют в 88 странах мира, в которых Международный день кредитных союзов признан необходимым праздником. В России Лига кредитных союзов была основана в 1994 году Добровольным объединением кредитных потребительских кооперативов граждан и иных некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи. Одна из основных целей Лиги — содействовать формированию реальной экономической демократии в российском обществе.

Кроме того, на Лигу возложены задачи по развитию региональной и национальной инфраструктуры Движения кредитных союзов России; вхождению в мировое кооперативное Движение в качестве неотъемлемой составной части кооперативного движения России; обеспечению равных возможностей участия кредитных союзов и их объединений в российском и международном движении кредитных союзов. 

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