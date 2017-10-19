Всероссийский день лицеиста празднуется 19 октября

08:23, 19 октября 2017, ПАИ

Всероссийский день лицеиста отмечается ежегодно 19 октября, сообщает calend.ru.

В этот день (по старому стилю) в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей, основанный по указу Александра I для обучения дворянских детей. По первоначальному замыслу здесь же должны были воспитываться младшие братья императора — Николай и Михаил, однако, эти планы не осуществились. Программа лицея ориентировалась на подготовку государственных деятелей, просвещенных чиновников высокого ранга. В учебное заведение принимали подростков — один раз в три года, а продолжительность обучения составляла шесть лет. Воспитанники лицея изучали нравственные, исторические, физические и математические дисциплины, а также занимались изящными искусствами и практиковались в гимнастических упражнениях.

Несмотря на то, что через лицей прошли многие известные россияне, самым известным навсегда остался его первый выпуск. Среди выпускников были великий русский поэт Пушкин, поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской публичной библиотеки Корф.

Дата открытия впоследствии стала отмечаться выпускниками как День лицея. Для празднования бывшие студенты собирались на так называемый «лицейский обед». Теперь 19 октября стал Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных дат он вошёл в 1990-х годах, когда в систему отечественного образования вновь вернулось понятие «лицей».