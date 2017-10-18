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Происшествия

Псковские школьники признаны виновными в двух угонах и кражах

Псковские школьники признаны виновными в двух угонах и в двух кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Установлено, что с апреля по ноябрь 2016 года в Пскове подростки совершили угон автомобиля со двора. Машину они завели при помощи аккумуляторной батареи, украденной из другого транспортного средства вместе с магнитолой.

В один из летних дней они украли рюкзаки с вещами у отдыхающих на берегу Великой детей, а также велосипед из подъезда дома.

В момент угона второй автомашины подростков по звонку прохожих задержали полицейские.

В ходе расследования всё похищенное имущество обнаружено, изъято и возвращено законным владельцам. Псковский городской суд приговорил школьников к условной мере наказания.

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