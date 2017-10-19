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Общество

Подводить итоги года советует народный календарь 19 октября

19 октября отмечается память святого Фомы — одного из Двенадцати апостолов. Об этом сообщает calend.ru.

Фома жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал однажды проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. По преданию, Фому прозвали «близнецом», поскольку внешне он был очень похож на Христа. Один из библейских эпизодов, связанных с Фомой, широко известен - по нарицательному прозвищу «Фома неверующий», которым награждают людей, сомневающихся в чем-то. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении воскресшего Иисуса апостолам и не мог поверить в произошедшее чудо. Фома поверил в воскрешение Христа, когда Спаситель явился ему и позволил прикоснуться к своим ранам.

На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На Фому тащи все в крому», — говорили крестьяне. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От этого же корня произошли такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный». Про нерадивого хозяина говорили: «Велика крома, да пес ли в ней».

К Фомину дню подводили итоги года — определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому.

 На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным — это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.

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