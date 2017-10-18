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Общество

Псковская областная библиотека закрыта на ремонт

С 16 октября по 20 декабря Псковская областная универсальная научная библиотека на улице Профсоюзной, 2 закрыта на ремонт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Все книги можно сдать в кабинете №18 (абонемент) с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. «На выдачу мы не работаем», - уточнили в библиотеке.

Книги из коллекции библиотеки на время ремонта останутся в хранилище. 

Читатели могут воспользоваться услугами Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) и библиотеками Пскова.

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