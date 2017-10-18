Уложенный в дождь асфальт на дорогах Пскова будет заменен

11:18, 18 октября 2017, ПАИ

Асфальт на Ольгинском мосту в Пскове был положен с нарушением технологических требований и будет заменён. Об этом сообщила сотрудница Псковской городской Думы Анна Удовенко в группе «КОНТРОЛЬ. ПСКОВ» в социальной сети Facebook.

«Изначально асфальтировать начинали при погодных условиях, которые позволяли выполнять работы, но затем пошел дождь», - отметила Анна Удовенко.

По ее словам, участок асфальта, который был уложен 17 октября, сегодня, 18 октября, планируется отфрезировать. Анна Удовенко заверила, что дальнейшие работы планируется выполнять с соблюдением всех технологических условий укладки асфальтового полотна.

Напомним, 17 октября депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев направил запросы в прокуратуру Псковской области по фактам укладки асфальта в Пскове в дождь. В частности, нарушения были выявлены на улице Вокзальной и на Ольгинском мосту.