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Политика

Дмитрий Медведев утвердил перенос праздничных дней в 2018 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства о переносе праздничных дней в 2018 году. Соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

Так, в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, трёхдневный отдых с 23 по 25 февраля по случаю Дня защитника Отечества, четырёхдневный отдых с 8 по 11 марта в честь Международного женского дня, четырёхдневный отдых с 29 апреля по 2 мая - праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы. Кроме того, россиян ждет трёхдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России, а также все смогут отдохнуть с 3 по 5 ноября в честь Дня народного единства.

Постановление подготовлено Минтрудом России в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

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